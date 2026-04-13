Новые переговоры США и Ирана могут пройти через несколько дней, пишут СМИ
00:01 13.04.2026
Новые переговоры США и Ирана могут пройти через несколько дней, пишут СМИ

WSJ допускает новые переговоры между США и Ираном в течение нескольких дней

© REUTERS / Majid Asgaripour — Обстановка в Тегеране
Обстановка в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Обстановка в Тегеране. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 12 апр - РИА Новости. Новый раунд переговоров между США и Ираном может пройти в течение следующих нескольких дней, утверждает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Президент США Дональд Трамп ранее в воскресенье выразил мнение, что Иран вернется за стол переговоров с Вашингтоном.
"Несмотря на вызывающие заявления со стороны США и Ирана, дверь для дальнейшей дипломатии остается открытой, и второй раунд переговоров может состояться в течение нескольких дней", - говорится в публикации издания.
Газета также отмечает, что региональные страны находятся в консультациях с США, чтобы добиться продления хрупкого двухнедельного режима прекращения огня.
