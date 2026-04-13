Гематолог Минздрава Паровичникова: проблем с донорской кровью в России нет

Проблем с донорской кровью в России нет, заявила в интервью РИА Новости генеральный директор НМИЦ гематологии Минздрава России, главный внештатный специалист гематолог Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Елена Паровичникова. Она также рассказала о передовых способах лечения беременных женщин с онкологическими заболеваниями, разработке нового метода лечения рака крови и планах развития медицинского центра, который в 2026 году отмечает свое 100-летие. Беседовала Ангелина Зайцева.

– Какие инновационные подходы в области лечения рака крови разрабатываются и, может, уже применяются в центре?

– Мы не говорим о раке крови, мы говорим об опухолевых заболеваниях системы крови. Потому что рак – это немного другое, а те опухоли, которыми мы занимаемся, – это лейкозы или белокровие, и лимфомы или опухоли из клеток лимфоидной системы. Соответственно, все подходы – научные, клинические, исследовательские, терапевтические – исходят из того, что мы имеем дело с клетками кроветворной и лимфоидной природы, ведущих свое происхождение из костного мозга, где происходит кроветворение. В нашем центре сложилось так, что уже в течение 100 лет научные лаборатории находятся рядом с клиническими подразделениями, то есть врачи находятся на одном этаже с исследователями. Это очень сильно помогает взаимодействию и пониманию того, что мы можем сделать для пациентов. У нас отлажен молекулярный и иммунологический мониторинг состояния пациента на фоне лечения и в ходе дальнейшего наблюдения после снятия с терапии. Хромосомные, генетические особенности опухолей кроветворной ткани (лейкозов и лимфом) диктуют нам конкретный терапевтический алгоритм действия с применением новейших лекарственных препаратов. Мы интегрировали трансплантацию костного мозга в четкий регламентированный протокол лечения и выполняем ее в тех же отделениях, где проходят и первые этапы лечения. У нас в центре разработан и производится инновационный CAR-T-клеточный препарат для лечения В-клеточных острых лимфобластных лейкозов и лимфом.

– Среди пациентов Центра есть беременные женщины. Получается, уже возможно проходить серьезный курс лечения, находясь в положении, без ущерба плоду?

– Да, этот факт доказывался нами на протяжении многих лет. Мы свою работу по лечению беременных женщин с лимфомами и лейкозами начинали в начале 90-х годов. Мы шли очень осторожными шагами, сначала пытались не использовать стандартную химиотерапию, старались уменьшать дозы, минимизировать цитостатическое воздействие. Потом стало очевидным, что если не лечить по-настоящему, то мы не помогаем ни маме, ни ребенку. Вот с тех пор эта концепция "спасения двух жизней", за которую мы получили в прошлом году премию "Призвание", абсолютно себя оправдала. Мы сейчас помогли родиться более 550 детям.

Понятно, наша стратегия и выбор лекарственных препаратов, наши подходы зависят от тех сроков беременности, на каких мы начинаем лечить пациентку. Если сроки очень ранние, мы обсуждаем прерывание беременности, но в некоторых ситуациях женщины категорически отказываются, и мы начинаем лечить на ранних сроках. За все эти годы работы мы не увидели никаких отличий в эффективности лечения лейкозов и лимфом, если мы используем химиотерапию точно такую же, как у небеременных женщин.

Все женщины вынашивают беременность, и дети рождаются здоровыми, развиваются нормально. Хотя, конечно, этап лечения лимфомы или лейкоза на фоне беременности требует очень четкого междисциплинарного взаимодействия. Это все очень непросто. Поскольку дети лечатся вместе с мамами, они получают определенную лекарственную нагрузку, рождаются с некоторыми проблемами, и ведение таких детишек требует от врачей определенных навыков. Но в целом опыт очень позитивный, хотя основывается на сложном и тяжелом труде большой команды врачей.

– Председатель правительства Михаил Мишустин ранее сообщил, что ряд терапий по борьбе с онкологией покроются ОМС. Расскажите, пожалуйста, о CAR-T-клеточной терапии, должна ли она войти в ОМС и когда?

– Мы как врачи, которые разрабатывали CAR-T-клеточный продукт, действительно, обращались с просьбой рассмотреть возможность включения в программу госгарантий. И нас услышали. Министерство здравоохранения проделало колоссальную работу: CAR-T-клеточная терапия включена в программу госгарантий. Дело в том, что CAR-T-клеточная терапия может быть выполнена только в центрах, которые будут сертифицированы на оказание этого вида помощи. У нас таких центров пока немного. Я надеюсь, что в будущем их число будет увеличиваться. Мы уже оповещаем Росздравнадзор о применении CAR-T-клеточного препарата, будем вести регистр по пациентам, которые получат CAR-T-клеточный продукт по аналогии с регистром по трансплантации.

– То есть это будет регистр именно вашего центра, или он будет общий, а вы просто будете как координирующая организация?

– Мы пока говорим только о том, что мы будем вести свой собственный регистр по применению лекарственного препарата. Я думаю, что все случаи по применению CAR-Т, очевидно, будет собирать Минздрав и Росздравнадзор. По нашему препарату "Утжефре" мы будем вести собственный научный широкий клинический регистр, накапливая опыт по применению этого препарата.

– Как человеку понять, что у него проблемы с кровью?

– Общие симптомы, как у всех болезней: человек плохо себя чувствует, слабость, недомогание, может быть, потливость. При всех недомоганиях, особенно если это не насморк, который проходит в течение недели или семи дней, а человек просто продолжает себя плохо чувствовать, нужно сделать анализ крови. Анализ крови – это прекрасный детектор какого-то неблагополучия.

– Какая ситуация сейчас с донорской кровью в России?

– Донорство, донорство крови, в частности, основывается на самом главном принципе – оно должно быть безвозмездным. Почему? Потому что безвозмездные доноры приходят и сдают свою кровь, полностью осознавая, что они делают, помогают, а не продают свою кровь. Им не нужно скрывать никаких существующих проблем со здоровьем, что переболел гепатитом или имел контакт с пациентом со СПИД. То есть безвозмездное донорство – это полное внутреннее осознание человеком того, что он помогает, и что его кровь безопасна. Доноры – это особая культурная среда, это особое психологическое устройство личности. Доноры крови, почетные доноры крови – это люди, с определенными установками, они ведут здоровый образ жизни, в большинстве своем оптимисты и альтруисты. Проблем с донорской кровью в нашей стране не существует.

– Центр в 2026 году отмечает свое 100-летие. Расскажите о ваших планах, как он будет развиваться и расширяться?

– Мы подошли к юбилею, к столетию. Те болезни, которые были ранее неизлечимы, излечиваются. Эффективность лечения в нашем центре очень высокая, она реально превышает результаты в других центрах. Над трансфером нашего опыта мы, как головной институт, будем продолжать работать. Те программы, протоколы, которые разработаны к этому моменту, позволяют при ряде заболеваний говорить о 80-90% вероятности выздоровления. Есть, конечно, болезни, при которых мы не можем столь эффективно помогать. Есть болезни, над которыми мы бьемся, но пока не удается спасти всех, а только очень небольшое число людей. Нам есть, над чем работать.

Мы разрабатываем новые CAR-T-клеточные продукты. В будущем мы будем использовать CAR-T-клетки при множественной миеломе, острых миелоидных лейкозах – одних из самых злокачественных опухолевых заболеваний системы крови. Мы работаем над созданием CAR-T-клеток, которые не являются собственными, аутологичными клетками пациента, а представляют собой CAR-T-клетки от здоровых доноров. То есть это аллогенные CAR-T-клетки, которые не будут требовать отдельной заготовки у пациента.

– Когда CAR-T-терапия станет доступна?

– Она станет доступна в ближайшее время. По крайней мере три федеральных центра обладают лицензией на выполнение CAR-T-терапии. У нас на территории строится научно-производственный комплекс полного цикла по созданию CAR-T-клеточного продукта. В нем есть шесть производственных линий для различных клеточных продуктов, и две линии – для лекарственного препарата "Утжефра". Я надеюсь, что мы к 2027 году введем его в эксплуатацию, то есть CAR-T-клеточный лекарственный препарат смогут использовать гематологические центры, в которых нет производства этих препаратов. Мы, как экспертный центр по CAR-T, будем функционировать на всю страну.

– Есть ли в России проблемы с гематологами? Многие ли хотят работать в этой области?