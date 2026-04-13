Блокада Ормуза не отвечает интересам международного общества, заявил Ван И

ПЕКИН, 13 апр - РИА Новости. Блокирование Ормузского пролива не отвечает общим интересам международного сообщества, заявил глава МИД КНР Ван И в ходе встречи со спецпредставителем президента ОАЭ по делам Китая Халдуном Халифой Аль Мубараком в Пекине.
В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.
Дипломат добавил, что путем решения проблемы является достижение всеобъемлющего и долговечного прекращения огня политическими и дипломатическими средствами.
Ван И подчеркнул, что Пекин всегда активно содействовал продвижению мира и прекращению конфликта и готов сотрудничать с международным сообществом, чтобы как можно скорее вернуть ситуацию на Ближнем Востоке к миру и спокойствию.
Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром 12 апреля глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что страны не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров, и делегация Штатов вернется домой без сделки.