Блокада Ормуза не отвечает интересам международного общества, заявил Ван И

ПЕКИН, 13 апр - РИА Новости. Блокирование Ормузского пролива не отвечает общим интересам международного сообщества, заявил глава МИД КНР Ван И в ходе встречи со спецпредставителем президента ОАЭ по делам Китая Халдуном Халифой Аль Мубараком в Пекине.