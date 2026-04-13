В Ярославской области арестовали организатора нелегальной миграции

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Трое членов межрегиональной преступной группы, организовавшей незаконное пребывание в РФ мигрантов путем регистрации фиктивных браков, задержаны и арестованы в Ярославской области, сообщило УФСБ по региону.
Сообщается, что УФСБ совместно с УМВД России по Ярославской области ликвидировали канал незаконной миграции, задержав организатора межрегиональной преступной группы и двух его сообщников.
«
"Установлено, что подозреваемые организовали незаконное пребывание иностранных граждан на территории Российской Федерации путём регистрации фиктивных браков с целью дальнейшего оформления разрешения на временное проживание без учета квоты… Возбуждено уголовное дело по… части 2 статьи 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.
УФСБ подчеркивает, что санкция указанной статьи предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.
Членам ОПГ избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, отмечается в сообщении.