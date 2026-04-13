Рейтинг@Mail.ru
В Ярославской области арестовали организатора нелегальной миграции - РИА Новости, 13.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:46 13.04.2026
В Ярославской области арестовали организатора нелегальной миграции

В Ярославской области задержали троих организаторов незаконной миграции

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудник ФСБ
Сотрудник ФСБ - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Сотрудник ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Трое членов межрегиональной преступной группы, организовавшей незаконное пребывание в РФ мигрантов путем регистрации фиктивных браков, задержаны и арестованы в Ярославской области, сообщило УФСБ по региону.
Сообщается, что УФСБ совместно с УМВД России по Ярославской области ликвидировали канал незаконной миграции, задержав организатора межрегиональной преступной группы и двух его сообщников.
«
"Установлено, что подозреваемые организовали незаконное пребывание иностранных граждан на территории Российской Федерации путём регистрации фиктивных браков с целью дальнейшего оформления разрешения на временное проживание без учета квоты… Возбуждено уголовное дело по… части 2 статьи 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.
УФСБ подчеркивает, что санкция указанной статьи предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.
Членам ОПГ избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, отмечается в сообщении.
ПроисшествияРоссияЯрославская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала