Жительнице Одесской области дали срок за передачу данных о сотрудниках ТЦК

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Жительнице Одесской области дали условный срок за сообщение в мессенджере о передвижении сотрудников украинского военкомата, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Одесской области дали условный срок продавщице, которая сообщала в группе Viber о передвижении ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.)", - сказал собеседник агентства.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. Мужчины на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.