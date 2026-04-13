ЕС продолжает делать все для эскалации конфликта на Украине, заявил Небензя

ООН, 13 апр – РИА Новости. Евросоюз продолжает делать все для дальнейшей эскалации конфликта на Украине, в том числе накачивая киевский режим оружием, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

"Однако на деле – саботируют выполнение любых реалистичных договоренностей. Фонтанируют заведомо непроходными, а подчас и откровенно абсурдными условиями, ни одно из которых не учитывает принципиальные российские озабоченности и не может содействовать достижению устойчивого и длительного мира", – продолжил российский дипломат.