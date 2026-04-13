ЕС продолжает делать все для эскалации конфликта на Украине, заявил Небензя

19:36 13.04.2026
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 13 апр – РИА Новости. Евросоюз продолжает делать все для дальнейшей эскалации конфликта на Украине, в том числе накачивая киевский режим оружием, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
По его словам, все силы Евросоюза сейчас брошены на то, чтобы нанести России "стратегическое поражение".
"ЕС продолжает делать все для дальнейшей эскалации конфликта на Украине, в том числе усиленно накачивая киевский режим вооружениями и военной техникой в нарушение собственных критериев экспортного контроля и международных обязательств. Это делает его и его страны-члены соучастниками преступлений и терактов, осуществляемых украинскими боевиками с применением этого оружия", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
Он отметил, что, опасаясь недовольства со стороны президента США Дональда Трампа, "евробюрократы и их украинские марионетки на словах поддерживают посреднические инициативы США".
"Однако на деле – саботируют выполнение любых реалистичных договоренностей. Фонтанируют заведомо непроходными, а подчас и откровенно абсурдными условиями, ни одно из которых не учитывает принципиальные российские озабоченности и не может содействовать достижению устойчивого и длительного мира", – продолжил российский дипломат.
