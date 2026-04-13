Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане число подтопленных жилых домов превысило 9,8 тысячи - РИА Новости, 13.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 13.04.2026 (обновлено: 16:00 13.04.2026)
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Ликвидация последствий наводнения в поселке Мамедкала Дербентского района Дагестана
МАХАЧКАЛА, 13 апр - РИА Новости. Число подтопленных жилых домов в результате наводнений в Дагестане превысило 9,8 тысячи, сообщил вице-премьер региона Рамазан Джафаров.
"Произошло подтопление 9825 жилых домов. Думаю, эта цифра увеличится с учетом того, что поступает информация от муниципальных образований о дополнительных объектах, которые попали под подтопление", – сказал Джафаров на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС под руководством главы региона Сергея Меликова.
Он отметил, что на сегодняшний день в семи населенных пунктах остаются подтопленными более 500 жилых домов.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В регионе произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей.
ПроисшествияРеспублика ДагестанНаводнение в ДагестанеРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала