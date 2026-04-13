В Дагестане число подтопленных жилых домов превысило 9,8 тысячи

МАХАЧКАЛА, 13 апр - РИА Новости. Число подтопленных жилых домов в результате наводнений в Дагестане превысило 9,8 тысячи, сообщил вице-премьер региона Рамазан Джафаров.
"Произошло подтопление 9825 жилых домов. Думаю, эта цифра увеличится с учетом того, что поступает информация от муниципальных образований о дополнительных объектах, которые попали под подтопление", – сказал Джафаров на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС под руководством главы региона Сергея Меликова.
Он отметил, что на сегодняшний день в семи населенных пунктах остаются подтопленными более 500 жилых домов.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В регионе произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей.