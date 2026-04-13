15:20 13.04.2026
В ДНР будут судить ирландского наемника, воевавшего за ВСУ

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по делу наемника ВСУ из Ирландии Риса Бирна, его заочно рассмотрит Верховный суд ДНР, сообщает Генпрокуратура РФ.
"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего гражданина Республики Ирландия Риса Бирна. Он заочно обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уголовное дело будет направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.
По версии следствия, в марте 2022 года Бирн прибыл на Украину, где в качестве наемника вступил в ряды ВСУ. До осени 2025 года обвиняемый принимал участие в боевых действиях против российских военнослужащих, за что получил более 2 миллионов рублей.
Бирн объявлен в международный розыск и заочно арестован.
