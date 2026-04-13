В ДНР будут судить ирландского наемника, воевавшего за ВСУ

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по делу наемника ВСУ из Ирландии Риса Бирна, его заочно рассмотрит Верховный суд ДНР, сообщает Генпрокуратура РФ.
«
"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего гражданина Республики Ирландия Риса Бирна. Он заочно обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уголовное дело будет направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.
Бирн объявлен в международный розыск и заочно арестован.
