ФСБ и ЦБ раскрыли, как выявили манипулировавших акциями на торгах Мосбиржи - РИА Новости, 13.04.2026
10:49 13.04.2026 (обновлено: 14:15 13.04.2026)
ФСБ и ЦБ раскрыли, как выявили манипулировавших акциями через Telegram-каналы

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Банк России установил факты манипулирования рынком на торгах Московской биржи скоординированной группой лиц через финансовые Telegram-каналы, сообщил регулятор. Эту работу он провел совместно с ФСБ, следует из опубликованного службой видео.
Ранее в понедельник силовики сообщили об аресте троих мужчин, связанных с компанией PFL Advisors, которые администрировали Telegram-каналы "РынкиДеньгиВласть | РДВ", "Волк с Мосбиржи" и "Сигналы РЦБ" и с их помощью манипулировали бумагами 19 крупных российских компаний. Они призывали приобретать или продавать эти активы, чтобы затем совершить выгодные для себя операции по искусственно сформировавшейся цене.
По оценке СК РФ, в 2023 и 2024 годах на таких сделках они заработали "излишний доход в особо крупном размере", то есть более 15 миллионов рублей.
"Банк России установил факты манипулирования рынком на организованных торгах ПАО "Московская биржа" при совершении сделок с ценными бумагами ряда эмитентов. Сделки совершались по личным счетам физических лиц, связанных с деятельностью компании PFL Advisors, которая осуществляла администрирование Telegram-каналов", - говорится в сообщении Центробанка.
Регулятор уточняет, что распространение через эти каналы информации, побуждающей участников рынка к покупке или продаже финансовых инструментов, было составной частью скоординированной активности группы лиц, направленной на изменение цен финансовых инструментов с целью получения дохода по своим сделкам.
Администраторы канала получали незаконный доход, открывая позицию до момента публикации "торговой аналитики", а закрывали, когда активность инвесторов достигала должного уровня, рассказала ФСБ в своем видео.
"Банк России имеет в своем арсенале систему автоматического обнаружения нестандартной торговой активности, основанной на различных паттернах поведения, которые позволяют выявлять операции, имеющие признаки манипулирования рынком, включая типологию pump&dump и front run. В результате симбиоза форм и методов работы ФСБ и Банка России выявлены факты манипулирования рынком на организованных торгах Московской биржи ценными бумагами широкого круга эмитентов", - отметили в ФСБ.
На видео были также показаны скриншоты постов, из которых следует, что трейдеры манипулировали, в том числе, акциями "Камаза", "Яндекса" и "Самолета".
По итогам проверки Банк России квалифицировал действия этих трех лиц как манипулирование рынком в соответствии пунктом 2 части 1 статьи 5 федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
"Банк России направил лицам предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем, операции по их торговым счетам ограничены. Материалы проверки направлены в правоохранительные органы", - подытожил ЦБ.
РоссияСентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Московская биржаПроисшествия
 
 
