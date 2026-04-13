ФСБ и ЦБ раскрыли, как выявили манипулировавших акциями на торгах Мосбиржи

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Банк России установил факты манипулирования рынком на торгах Московской биржи скоординированной группой лиц через финансовые Telegram-каналы, сообщил регулятор. Эту работу он провел совместно с ФСБ, следует из опубликованного службой видео.
Ранее в понедельник силовики сообщили об аресте троих мужчин, связанных с компанией PFL Advisors, которые администрировали Telegram-каналы "РынкиДеньгиВласть | РДВ", "Волк с Мосбиржи" и "Сигналы РЦБ" и с их помощью манипулировали бумагами 19 крупных российских компаний. Они призывали приобретать или продавать эти активы, чтобы затем совершить выгодные для себя операции по искусственно сформировавшейся цене.
"Банк России установил факты манипулирования рынком на организованных торгах ПАО "Московская биржа" при совершении сделок с ценными бумагами ряда эмитентов. Сделки совершались по личным счетам физических лиц, связанных с деятельностью компании PFL Advisors, которая осуществляла администрирование Telegram-каналов", - говорится в сообщении Центробанка.
Регулятор уточняет, что распространение через эти каналы информации, побуждающей участников рынка к покупке или продаже финансовых инструментов, было составной частью скоординированной активности группы лиц, направленной на изменение цен финансовых инструментов с целью получения дохода по своим сделкам.
Администраторы канала получали незаконный доход, открывая позицию до момента публикации "торговой аналитики", а закрывали, когда активность инвесторов достигала должного уровня, рассказала ФСБ в своем видео.
"Банк России имеет в своем арсенале систему автоматического обнаружения нестандартной торговой активности, основанной на различных паттернах поведения, которые позволяют выявлять операции, имеющие признаки манипулирования рынком, включая типологию pump&dump и front run. В результате симбиоза форм и методов работы ФСБ и Банка России выявлены факты манипулирования рынком на организованных торгах Московской биржи ценными бумагами широкого круга эмитентов", - отметили в ФСБ.
На видео были также показаны скриншоты постов, из которых следует, что трейдеры манипулировали, в том числе, акциями "Камаза", "Яндекса" и "Самолета".
По итогам проверки Банк России квалифицировал действия этих трех лиц как манипулирование рынком в соответствии пунктом 2 части 1 статьи 5 федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
"Банк России направил лицам предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем, операции по их торговым счетам ограничены. Материалы проверки направлены в правоохранительные органы", - подытожил ЦБ.