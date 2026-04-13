Владельцев Telegram-каналов, уличенных в махинациях на Мосбирже, арестовали - РИА Новости, 13.04.2026
10:13 13.04.2026 (обновлено: 10:31 13.04.2026)
Владельцев Telegram-каналов, уличенных в махинациях на Мосбирже, арестовали

МВД: уличенных в махинациях на Мосбирже 3 владельцев Telegram-каналов арестовали

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Трое владельцев тематических Telegram-каналов, подозреваемых в манипулировании российским фондовым рынком, заключены под стражу, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Ранее СК и ФСБ сообщили, что уголовное дело о манипулировании рынком акций на Московской бирже возбуждено в отношении троих сотрудников PFL Advisors. По версии следствия, махинации трейдеры компании совершали в 2023-2024 годах, используя публикации о привлекательности ценных бумаг в трех подконтрольных Telegram-каналах.
"С помощью принадлежащих им тематических Telegram-каналов они призывали приобретать или продавать активы, что влияло на котировки на фондовом рынке… Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - написала Волк в своем канале на платформе MAX.

Она добавила, что по местам их жительства изъяты деньги, электронные носители информации, аппаратные криптокошельки, мобильные устройства, банковские и сим-карты, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
ПроисшествияМосковская биржаМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Ирина ВолкСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
