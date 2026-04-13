СК возбудил дело о манипулировании рынком акций на Московской бирже - РИА Новости, 13.04.2026
09:47 13.04.2026 (обновлено: 12:39 13.04.2026)
СК возбудил дело о манипулировании рынком акций на Московской бирже

СК завел дело на 3 сотрудников PFL Advisors о манипулировании рынком акций

© ЦОС ФСБ России
Задержание организаторов Telegram-каналов, которые манипулировали российским фондовым рынком - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© ЦОС ФСБ России
Задержание организаторов Telegram-каналов, которые манипулировали российским фондовым рынком
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Против трех сотрудников компании PFL Advisors возбудили уголовное дело о манипулировании рынком акций, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
"Расследуется уголовное дело в отношении организованной группы из компании PFL Advisors, осуществлявшей манипулирование рынком акций на Московской бирже. Установлены трое лиц, причастных к противоправным действиям", — сказала она.
Как выяснило следствие, в 2023-2024 годах трейдеры PFL Advisors систематически проворачивали на Московской бирже махинации с акциями и депозитарными расписками 19 крупных российских компаний. Для этого они применяли стратегию Pump&Dump — влияли на стоимость активов "путем агрессивных покупок с целью совершения обратных операций по искусственным образом сформировавшейся цене".
При этом фигуранты публиковали якобы инсайдерские сливы в подконтрольных им Telegram-каналах "РынкиДеньгиВласть | РДВ", "Волк с Мосбиржи" и "Сигналы РЦБ", призывая подписчиков покупать или продавать активы. Это влияло на котировки на фондовом рынке. Таким образом они совершили более 55 тысяч незаконных сделок и получили излишний доход в особо крупном размере.
Во время обысков у фигурантов изъяли документы, имеющие значение для расследования, носители информации, банковские и сим-карты, а также ценности на сумму более трех миллионов рублей.
Суд отправил всех троих трейдеров под стражу.
ПроисшествияРоссияСветлана ПетренкоМосковская биржаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
