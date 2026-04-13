Мирошник резко высказался о нарушении Украиной пасхального перемирия
14:00 13.04.2026 (обновлено: 14:06 13.04.2026)
Мирошник резко высказался о нарушении Украиной пасхального перемирия

Мирошник о нарушении пасхального перемирия: "сатанисты остаются сатанистами"

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. ВСУ обстреливали как российские позиции, так и гражданские объекты в пасхальное перемирие, ведь "сатанисты остаются сатанистами", считает посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«
"В Минобороны констатировали небольшое снижение интенсивности обстрелов со стороны украинских боевиков. При этом огонь боевики Киева открывали практически на всех направлениях фронта. Украинские каратели не прекращали атаковать и гражданские объекты. Как минимум, в Курской и Белгородской областях зафиксированы прилеты по гражданской инфраструктуре", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Он отметил, что у Киева не получилось инсценировать провокации "под чужим флагом", чтобы потом приписать их российским войскам.
"По итогу можно констатировать, что Россия свою гуманную миссию в отношении единоверцев на украинской стороне выполнила, у подопечных же (Владимира) Зеленского с "зеркальным ответом" не сложилось. Сатанисты остаются сатанистами", - заключил посол.
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРодион МирошникРоссияКиевВооруженные силы Украины
 
 
