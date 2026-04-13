МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. ВСУ обстреливали как российские позиции, так и гражданские объекты в пасхальное перемирие, ведь "сатанисты остаются сатанистами", считает посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"В Минобороны констатировали небольшое снижение интенсивности обстрелов со стороны украинских боевиков. При этом огонь боевики Киева открывали практически на всех направлениях фронта. Украинские каратели не прекращали атаковать и гражданские объекты. Как минимум, в Курской и Белгородской областях зафиксированы прилеты по гражданской инфраструктуре", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Он отметил, что у Киева не получилось инсценировать провокации "под чужим флагом", чтобы потом приписать их российским войскам.
"По итогу можно констатировать, что Россия свою гуманную миссию в отношении единоверцев на украинской стороне выполнила, у подопечных же (Владимира) Зеленского с "зеркальным ответом" не сложилось. Сатанисты остаются сатанистами", - заключил посол.