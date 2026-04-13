МИД Китая назвал начало переговоров США и Ирана шагом к деэскалации

ПЕКИН, 13 апр - РИА Новости. Начало переговоров между США и Ираном в Пакистане стало шагом к деэскалации, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
По его словам, Китай надеется, что "все заинтересованные стороны будут строго соблюдать соглашение о временном прекращении огня, настаивать на урегулировании споров политико-дипломатическим путем, избегать возобновления боевых действий" и создадут условия для скорейшего восстановления мира и спокойствия в регионе Персидского залива.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. В субботу страны начали переговоры в Исламабаде. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс, сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению, делегация Штатов вернется домой без сделки.
Трамп 12 апреля заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.