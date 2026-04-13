Кризис в Иране угрожает продовольственной безопасности, заявили в Совбезе

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Продолжение кризиса на Ближнем Востоке ставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Масленников.
"Дополнительным негативным фактором для обеспечения глобальной продовольственной безопасности становится существенно возрастающая стоимость фрахта морских судов, влияющая на рентабельность агробизнеса. Таким образом, продолжение кризиса на Ближнем Востоке ставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность", - сказал Масленников, слова которого приводит пресс-служба аппарата Совбеза.