Ситуация на Ближнем Востоке пока далека от разрешения, заявил Песков

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке пока далек от разрешения, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выразив надежду, что ситуация вновь не перейдет в "вооруженное русло".
"Учитывая, что на договоренности выйти не удалось, насколько мы понимаем, то, конечно, конфликтный потенциал (на Ближнем Востоке - ред.) остается. Мы видим определенные заявления со стороны Вашингтона по блокаде иранского побережья, во что это выльется, мы пока не понимаем", - сказал представитель Кремля.
Происходящее, по словам Пескова, будет в любом случае иметь негативные последствия на международном уровне в разных сегментах.
"Но ситуация пока далека от разрешения. Хочется надеяться, что она не вернется в вооруженное русло", - резюмировал он.