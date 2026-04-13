Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:59 13.04.2026 (обновлено: 15:00 13.04.2026)
Ситуация на Ближнем Востоке пока далека от разрешения, заявил Песков

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке пока далек от разрешения, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выразив надежду, что ситуация вновь не перейдет в "вооруженное русло".
«
"Учитывая, что на договоренности выйти не удалось, насколько мы понимаем, то, конечно, конфликтный потенциал (на Ближнем Востоке - ред.) остается. Мы видим определенные заявления со стороны Вашингтона по блокаде иранского побережья, во что это выльется, мы пока не понимаем", - сказал представитель Кремля.
Происходящее, по словам Пескова, будет в любом случае иметь негативные последствия на международном уровне в разных сегментах.
"Но ситуация пока далека от разрешения. Хочется надеяться, что она не вернется в вооруженное русло", - резюмировал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Ближний ВостокВоенная операция США и Израиля против ИранаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала