Хинштейн рассказал об атаке ВСУ на медицинский автомобиль - РИА Новости, 13.04.2026
13:16 13.04.2026 (обновлено: 13:24 13.04.2026)
Хинштейн рассказал об атаке ВСУ на медицинский автомобиль

Хинштейн: БПЛА ВСУ атаковал медицинский автомобиль в Беловском районе

© Depositphotos.com / Ivantsov
Улица Ленина в Курске
Улица Ленина в Курске. Архивное фото
Улица Ленина в Курске. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. БПЛА ВСУ атаковал медицинский автомобиль в Беловском районе Курской области, пострадали двое, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"ВСУ варварски атаковали медицинский автомобиль в Беловском районе. В результате атаки БПЛА на машину пострадали водитель и электрик - работники Беловской ЦРБ ", - сообщил Хинштейн на платформе Max.
Он уточнил, что у одного мужчины минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения левого плеча, грудной клетки, спины. У другого пострадавшего диагностированы слепые осколочные ранения головы, правой кисти.
"Им оказана первая помощь, доставляем их в Курскую областную больницу", - добавил губернатор.
Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена.11.04.2026 - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
Возвращенных жителей Курской области включат в реестр на получение жилья
12 апреля, 13:09
 
