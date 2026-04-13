Хинштейн рассказал об атаке ВСУ на медицинский автомобиль

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. БПЛА ВСУ атаковал медицинский автомобиль в Беловском районе Курской области, пострадали двое, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"ВСУ варварски атаковали медицинский автомобиль в Беловском районе. В результате атаки БПЛА на машину пострадали водитель и электрик - работники Беловской ЦРБ ", - сообщил Хинштейн на платформе Max.
Он уточнил, что у одного мужчины минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения левого плеча, грудной клетки, спины. У другого пострадавшего диагностированы слепые осколочные ранения головы, правой кисти.
"Им оказана первая помощь, доставляем их в Курскую областную больницу", - добавил губернатор.