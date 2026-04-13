"Хезболла" не исключает новой гражданской войны в Ливане

БЕЙРУТ, 13 апр - РИА Новости. Движение "Хезболлах" не исключает сценария новой гражданской войны в Ливане, если правительство продолжит свою политику, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы политического совета "Хезболлах" Махмуд Комати.
"По правде говоря, все варианты возможны. Сегодня мы сказали, что находимся на этапе терпения по отношению к этому правительству: к его решениям и политике, следующей за США и зарубежными странами. Мы терпим и продолжаем терпеть. Но в конечном итоге все варианты возможны: остаться в этом правительстве или выйти из него. Все возможно. Всему свое время", - сказал Комати, отвечая на вопрос, стоит ли опасаться гражданской войны и что или кто могут ее спровоцировать.