Как сложилась судьба русского силача-капитана Дмитрия Лукина

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. Морской офицер Дмитрий Лукин был хорошо известен как в нашей стране, так и за ее пределами. В европейских газетах начала XIX века его называли русским Геркулесом.

Чем запомнился сослуживцам капитан?

Дал вольную крепостному другу

Родился богатырь в Курске. Он рано осиротел и остался на попечении дяди, который мало заботился о воспитании племянника. Проживал мальчик в деревне. После ходатайства дяди по распоряжению генерал-адмирала великого князя Павла Петровича Дмитрий Лукин был принят в Морской корпус.

По приезде в Петербург Лукин дал своему другу детства, крепостному Илье Байкову, вольную — впоследствии тот стал лейб-кучером императора Александра I.

Отрезал нос англичанину

Не раз приходилось Лукину бывать в Англии, слава о его невероятной силе быстро распространилась по Туманному Альбиону.

"Лукин был силач легендарный, подвиги его богатырства невероятны", — отмечал писатель Владимир Сологуб.

"Капитан Лукин — престрашный силач… Он ломает талер надвое так, как наш пряник", — сообщал литератор Александр Булгаков.

Очевидцы рассказывали, что Дмитрий как-то в одиночку одолел сразу четырех профессиональных боксеров, перебросив каждого через свою голову. В другой раз один англичанин заспорил с капитаном насчет смелости и решительности русских и англичан.

Он с горячностью утверждал, что русский никогда не решится на то, что сделает англичанин. "Вот, например, ты не смеешь отрезать у меня нос", — подначивал его англичанин. "Почему же нет, если ты того захочешь", — ответил Лукин. Он хладнокровно взял со стола нож, отрезал у англичанина конец носа и положил на тарелку.

Этот самый англичанин, моряк старый и отважный, не только не рассердился за это на Лукина, но подружился с ним и навещал в Кронштадте.

Вернулся даже после смерти

Капитан первого ранга Дмитрий Лукин погиб в 1807 году во время Афонского сражения — турецкое ядро угодило ему прямо в грудь. Похоронили героя, как и подобает, по морскому обычаю.

"Со всеми почестями, должными начальнику корабля, опустили его в воду; под голову его положили большую пуховую подушку, тягости в ногах было мало — и тело его стало вертикально, так что место его головы, впрочем закрытой, осталось на поверхности воды", — вспоминал один морской офицер.

Это так поразило команду корабля, что матросы закричали : "Батюшка Дмитрий Александрович и мертвый не хочет нас оставить".