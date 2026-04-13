В правительстве Японии отказались комментировать упрек Трампа по Ормузу
08:16 13.04.2026
В правительстве Японии отказались комментировать упрек Трампа по Ормузу

ТОКИО, 13 апр - РИА Новости. Генеральный секретарь правительства Японии Минору Кихара ушел от ответа на вопрос о реакции кабмина на упрек со стороны президента США Дональда Трампа в том, что японская сторона не оказывает помощи Штатам в Ормузском проливе.
Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что был удивлен тем, что Япония и Южная Корея не помогли США в Ормузском проливе, несмотря на зависимость этих стран от поставок нефти именно через этот пролив.
"Я воздержусь от комментариев высказываний представителей правительства США, включая президента Трампа. Повторю, что самое важное - это реальное успокоение ситуации. Для этого мы продолжим, взаимодействуя с мировым сообществом, предпринимать дипломатические усилия", - сказал Кихара в ответ на просьбу пояснить позицию правительства Японии и его дальнейшие действия в связи с упреком со стороны американского лидера.
