Источник: ЦАХАЛ рассматривает Ливан как основной фронт боевых действий

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в настоящее время рассматривает Ливан в качестве основного фронта ведения боевых действий на фоне продолжающегося перемирия с Ираном, сообщил РИА Новости израильский военный источник.
"На данном этапе Ливан определен как основной оперативный фронт", - сообщил источник.
По его данным, израильские силы возьмут под полный оперативный контроль город Бинт-Джбейль на юге Ливана в течение нескольких дней.
"В районе Бинт-Джбейля осталось лишь небольшое количество боевиков. Они планировали проникнуть на территорию Израиля из Бинт-Джбейля и совершить налет. Сейчас угроза налета и применения противотанковых ракет устранена", - заявил источник.
Эскалация между Израилем и шиитским движением "Хезболлах" в Ливане началась в ночь на 2 марта, когда ливанское движение возобновило ракетные атаки на израильскую территорию на фоне резкого обострения региональной обстановки. В ответ Израиль приступил к масштабным ударам по Ливану, а 16 марта объявил о начале наземной операции на юге Ливана. После сообщений о достижении двухнедельного прекращения огня между Ираном и США "Хезболлах" приостановило операции против Израиля, но возобновило их после массированных израильских ударов по Ливану. Иран и Пакистан, выступающий посредником в урегулировании, назвали атаки на Ливан нарушением перемирия. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Ливан не был включен в соглашение о прекращении огня.