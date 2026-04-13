В России могут изменить процедуру присвоения статуса малочисленных народов

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Глав регионов России, предлагающих внести изменения в Единый перечень коренных малочисленных народов РФ, могут обязать предоставлять финансово-экономическое обоснование и экспертное заключение Российской академии наук (РАН), сообщает "Парламентская газета".
Отмечается, что кабмин предложил изменить методику формирования перечня, сделав обязательным подавать представление губернатора вместе с финансово-экономическим обоснованием, а второй новый обязательный пункт - экспертное заключение Российской академии наук.
"Работу по уточнению численного состава народностей нужно постоянно продолжать, а их поддержку упрощать, чтобы максимально сохранять этническое разнообразие России, которым она так богата", - сказал член комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Новичков газете.
По его словам, возможно, законопроект сможет и сэкономить бюджет, в том числе региональный, ведь часть мер поддержки лежит именно на субъекте, но в условиях, когда общая численность всех малых народов составляет около 315 тысяч человек, сбереженная сумма может оказаться "каплей в море".
