Стало известно, сколько украинцев отбывают наказание в тюрьмах Италии
05:29 13.04.2026
Стало известно, сколько украинцев отбывают наказание в тюрьмах Италии

РИМ, 13 апр - РИА Новости. Более 200 граждан Украины отбывают наказание в системе исправительных учреждений Италии, выяснило РИА Новости, изучив статистику минюста страны.
По состоянию на 31 марта в заключении находятся 212 мужчин и 20 женщин с Украины, 76 из них остаются в ожидании окончательного приговора. Доля украинцев составляет 1,1% от общего количества заключенных в Италии. Статистика ведомства не указывает, по каким статьям осуждены находящиеся в итальянских тюрьмах украинцы.
Наибольшее число заключенных-иностранцев в Италии имеют гражданство Марокко (4,5 тысячи), за ним в рейтинге находятся Тунис, Румыния и Албания.
Согласно статистике минюста по итогам 2024 года, большинство иностранцев в Италии отбывали наказание за преступления имущественного характера. В исправительной системе по этим статьям находились 10 тысяч человек против 25 тысяч граждан Италии. За преступления против личности наказание несли 8,7 тысячи иностранцев и 19,6 тысячи итальянцев.
Итальянские тюрьмы традиционно испытывают нехватку места для заключенных и персонала. В настоящее время в итальянских тюрьмах содержатся 64 тысячи человек на 51 тысячу мест. Двадцать тысяч заключенных являются иностранцами. В июле 2025 года сообщалось, что министерство юстиции Италии рассматривает вариант альтернативного тюремному заключению наказания для 10 тысяч человек, содержащихся в исправительных учреждениях страны.
