Стало известно, сколько украинцев отбывают наказание в тюрьмах Италии

Согласно статистике минюста по итогам 2024 года, большинство иностранцев в Италии отбывали наказание за преступления имущественного характера. В исправительной системе по этим статьям находились 10 тысяч человек против 25 тысяч граждан Италии. За преступления против личности наказание несли 8,7 тысячи иностранцев и 19,6 тысячи итальянцев.

Итальянские тюрьмы традиционно испытывают нехватку места для заключенных и персонала. В настоящее время в итальянских тюрьмах содержатся 64 тысячи человек на 51 тысячу мест. Двадцать тысяч заключенных являются иностранцами. В июле 2025 года сообщалось, что министерство юстиции Италии рассматривает вариант альтернативного тюремному заключению наказания для 10 тысяч человек, содержащихся в исправительных учреждениях страны.