Минобороны Ирана: вмешательство третьих стран в Ормуз приведет к эскалации

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Любое вмешательство других держав в Ормузском проливе приведёт к эскалации кризиса и нестабильности в энергетике, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя минобороны Ирана.
"Любое военное вмешательство иностранных держав в Ормузский пролив приведет к эскалации кризиса и нестабильности в глобальной энергетической безопасности", - цитирует агентство слова представителя.
Неназванный чиновник также добавил, что США потерпят неудачу в любой попытке военного вмешательства в Ормузском проливе.
Американский президент Дональд Трамп 12 апреля заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив. Центральное командование ВС США пообещало начать блокаду "всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов", в 17.00 мск в понедельник.