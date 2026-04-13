Детей среди погибших при пожаре в доме в Ханты-Мансийске нет, заявили в СК

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апр - РИА Новости. Детей среди четверых погибших при пожаре в частном жилом доме в Ханты-Мансийске нет, уточнили РИА Новости в пресс-службе окружного управления СК РФ.

"Нет, все взрослые", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, были ли среди погибших дети.