Детей среди погибших при пожаре в доме в Ханты-Мансийске нет, заявили в СК

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апр - РИА Новости. Детей среди четверых погибших при пожаре в частном жилом доме в Ханты-Мансийске нет, уточнили РИА Новости в пресс-службе окружного управления СК РФ.
В воскресенье, 12 апреля, региональный главк МЧС информировал, что тела трех человек, предположительно, взрослых, были обнаружены при тушении пожара в частном жилом доме на улице Чапаева в Ханты-Мансийске. Позднее управление СК РФ сообщило, что количество погибших при пожаре в деревянном доме достигло четырех, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Для установления причины смерти людей назначены судебно-медицинские экспертизы.
"Нет, все взрослые", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, были ли среди погибших дети.