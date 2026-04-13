Российский пловец признался, что ждет возможности выступать с флагом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира российский пловец Иван Гирев в разговоре с РИА Новости отметил, что сборная с нетерпением ждет стартов на мировой арене после допуска с флагом.
В понедельник Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила россиян до турниров с флагом и гимном.
«
"Отрадно, очень хорошая новость. К международным выступлениям готовимся, в предвкушении этих адреналиновых гонок. Теперь хотелось бы, чтобы гимн звучал чаще, чем это было прежде", - сказал Гирев.