Как звезды обновляют гардероб весной 2026 года

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Весна вступает в свои права. Погода теплеет, в шкаф возвращаются легкие вещи. Звезды, которые следят за модой профессионально, уже знают, как это время использовать.
Как выглядеть стильно этой весной?
Платок: забытый аксессуар
В этом сезоне платки вернулись — не как головной убор для старушек, а как универсальный аксессуар, который преображает даже самый скучный образ.
Стеша Маликова показала, как это работает на практике. Красный шелковый платок в ее руках — это не просто украшение. Она повязала его на груди поверх белой майки, создав подобие галстука или накидки. Простая майка вмиг стала интереснее. Или другой вариант: тот же платок повязан на бедрах, создавая акцент на талию. Ничего сложного, но эффект — как новый комплект.
Тренч: от классики к экспериментам
Тренч — вещь для всех времен. Но весной он получает новую жизнь.
Светлана Бондарчук недавно прогулялась по Санкт-Петербургу и продемонстрировала более классический образ: светло-коричневый тренч с алыми туфлями, беретом и сумкой. Это уже история про элегантность и вкус.
Светлана Бондарчук
© Фото : Соцсети
Светлана Бондарчук
А Ляйсан Утяшева показала, как носить тренч покроя "летучая мышь" — популярный в этом сезоне силуэт. Она сочетала его с короткой замшевой юбкой, белой блузкой с бантом и темными колготками.
Гранж снова в моде
Когда-то гранж был протестом Курта Кобейна против попсы и глянца. Теперь это просто модный тренд.
Ксения Бородина продемонстрировала, как современная женщина носит гранж. Теплая рубашка в клетку подобрана в один цвет с остальным гардеробом — это уже не грязный гранж конца 90-х, а осознанное сочетание.
Коричневый захватил мир
Если спросить у модных критиков, в чем суть последних двух лет моды, они ответят одним словом: коричневый, хотя этот цвет казался невозможным для модной одежды всего несколько лет назад.
Оперная дива Аида Гарифуллина надела коричневую сумку, гранж-рубашку и джинсы в ресторан британского городка — и этот образ выглядит совершенно естественно.
Аида Гарифуллина
© Фото : Соцсети
Аида Гарифуллина