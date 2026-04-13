Как звезды обновляют гардероб весной 2026 года

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Весна вступает в свои права. Погода теплеет, в шкаф возвращаются легкие вещи. Звезды, которые следят за модой профессионально, уже знают, как это время использовать.

Как выглядеть стильно этой весной?

Платок: забытый аксессуар

В этом сезоне платки вернулись — не как головной убор для старушек, а как универсальный аксессуар, который преображает даже самый скучный образ.

Стеша Маликова показала, как это работает на практике. Красный шелковый платок в ее руках — это не просто украшение. Она повязала его на груди поверх белой майки, создав подобие галстука или накидки. Простая майка вмиг стала интереснее. Или другой вариант: тот же платок повязан на бедрах, создавая акцент на талию. Ничего сложного, но эффект — как новый комплект.

Тренч: от классики к экспериментам

Тренч — вещь для всех времен. Но весной он получает новую жизнь.

Светлана Бондарчук недавно прогулялась по Санкт-Петербургу и продемонстрировала более классический образ: светло-коричневый тренч с алыми туфлями, беретом и сумкой. Это уже история про элегантность и вкус.

А Ляйсан Утяшева показала, как носить тренч покроя "летучая мышь" — популярный в этом сезоне силуэт. Она сочетала его с короткой замшевой юбкой, белой блузкой с бантом и темными колготками.

Гранж снова в моде

Когда-то гранж был протестом Курта Кобейна против попсы и глянца. Теперь это просто модный тренд.

Ксения Бородина продемонстрировала, как современная женщина носит гранж. Теплая рубашка в клетку подобрана в один цвет с остальным гардеробом — это уже не грязный гранж конца 90-х, а осознанное сочетание.

Коричневый захватил мир

Если спросить у модных критиков, в чем суть последних двух лет моды, они ответят одним словом: коричневый, хотя этот цвет казался невозможным для модной одежды всего несколько лет назад.

Оперная дива Аида Гарифуллина надела коричневую сумку, гранж-рубашку и джинсы в ресторан британского городка — и этот образ выглядит совершенно естественно.