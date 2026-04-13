Гарбузов: КМЗ направит 11 лифтов в Ханты-Мансийский автономный округ
12:03 13.04.2026
Гарбузов: КМЗ направит 11 лифтов в Ханты-Мансийский автономный округ

МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Карачаровский механический завод (КМЗ) изготовит и поставит 11 новых лифтов в многоквартирные дома Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по программе капитального ремонта, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"КМЗ сотрудничает с фондами капитального ремонта разных регионов страны и активно участвует в обновлении лифтового оборудования. В прошлом году по соглашению с Югорским ФКР (фонд капитального ремонта – прим. ред.) Карачаровский механический завод изготовил и установил 54 лифта грузоподъемностью 400 и 630 килограммов, в этом году предусмотрена поставка еще 11 лифтов для замены оборудования в многоквартирных домах города Нижневартовска", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
КМЗ поставляет лифтовое оборудование в более чем 20 регионов страны. Предприятие сотрудничает с фондами капитального ремонта Карачаево-Черкесской Республики, Самарской, Липецкой, Мурманской, Тульской и других областей. Комплекс работ по замене лифтового оборудования, кроме изготовления и поставки, предусматривает монтаж подъемников, а также ремонт машинных помещений и шахт.
Генеральный директор КМЗ Дмитрий Сидельковский подчеркнул, что отделка кабин выполняется из износостойких материалов и красок, в лифтах устанавливаются современные светодиодные лампы, электронное табло и приказная панель, оснащенная крупными кнопками и шрифтом Брайля, зеркала и поручни для комфорта пассажиров.
По словам заместителя генерального директора по капремонту Югорского ФКР Руслана Шибарова, замена лифтового оборудования остается одним из приоритетных направлений программы капитального ремонта. В 2026–2028 годах в Югре предусмотрена замена 1050 лифтов. В 2026 году обновление затронет 69 многоквартирных домов округа.
КМЗ является резидентом ОЭЗ "Технополис Москва". На базе завода располагается кластер лифтостроения и вертикального транспорта. В результате модернизации производственная мощность предприятия увеличится до 12 тысяч лифтов в год. Кроме того, КМЗ сможет выпускать эскалаторы, траволаторы, подъемные платформы для маломобильных граждан и высокотехнологичные компоненты лифтового оборудования.
 
