Гарбузов: производство вакцин и сывороток в Москве выросло в 1,5 раза

МОСКВА, 13 апр – РИА Новости.Производство вакцин и сывороток в столице увеличилось в 1,5 раза по итогам 2025 года, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

По его словам, в Москве работает свыше 300 предприятий фармацевтической и медицинской отрасли, где трудятся около 30 тысяч человек. Они выпускают спектр лекарственных препаратов, в том числе средства для лечения онкологических и сердечно‑сосудистых заболеваний, расстройств нервной системы, сахарного диабета, а также обезболивающие препараты, антибиотики и вакцины.

"В 2025 году Москва значительно увеличила объемы выпуска вакцин и сывороток, превысив в полтора раза показатели предыдущего, 2024 года. Всего за прошлый год производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии, выросло на 10,2% по сравнению с 2024 годом", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.

Например, столичный завод "Биннофарм", который входит в "Биннофарм групп", в 2025 году нарастил производство вакцин для профилактики гепатита B — объем выпуска вырос почти в 2,4 раза.

Также вклад в развитие вакцинного производства в Москве внесла компания "Р-Фарм". В период пандемии коронавируса предприятие участвовало в выпуске вакцины "Спутник V", что стало важным этапом в укреплении фармацевтического потенциала столицы и позволило масштабировать изготовление отечественных иммунобиологических препаратов.

Компания "Ветбиохим" в 2023 году запустила на площадке "Печатники" производство иммунобиологических препаратов для сельскохозяйственных животных. Готовая проминфраструктура, включая современные инженерные коммуникации, позволили предприятию спроектировать и построить завод по стандартам надлежащей производственной практики (GMP).

Кроме того, площадка аттестована по GMP Турецкой Республики. Это способствует наращиванию экспортного потенциала. На данный момент ассортимент компании насчитывает свыше четырех десятков иммунобиологических лекарственных средств, а также более 50 наименований диагностических наборов и тест-систем для ветеринарного применения. Товары предприятия – это собственная разработка. Препараты используют в своей лечебной практике как государственные станции по борьбе с болезнями животных, так и коммерческие клиники, в том числе столичные.