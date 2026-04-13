МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема заявил, что разговоры о мире становятся в Европе преступлением, поскольку власти ЕС вместо использования дипломатии для завершения конфликта на Украине продолжают политику самоуничтожения.
Ранее Мема заявил о том, что Киев должен отказаться от идеи вступления в НАТО и дальнейшей милитаризации страны. Финский политик также выразил мнение, что, в то время как Россия продолжает оставаться открытой к дипломатии, сам Владимир Зеленский ничего не делает для того, чтобы начать диалог между Москвой и Киевом.