22:13 13.04.2026 (обновлено: 23:40 13.04.2026)
Разговоры о мире становятся преступлением в Европе, заявили в Финляндии

Флаги Финляндии и Хельсинки. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема заявил, что разговоры о мире становятся в Европе преступлением, поскольку власти ЕС вместо использования дипломатии для завершения конфликта на Украине продолжают политику самоуничтожения.
В публикации в соцсети Х политик написал, что Евросоюзу следует прибегнуть к дипломатии, чтобы положить конец конфликту на Украине, но вместо этого он продолжает политику саморазрушения. По его мнению, Украина не сможет победить, а Россия будет и дальше защищать свою национальную безопасность.
"Говорить о мире становится в Европе преступлением", - добавил Мема.
Ранее Мема заявил о том, что Киев должен отказаться от идеи вступления в НАТО и дальнейшей милитаризации страны. Финский политик также выразил мнение, что, в то время как Россия продолжает оставаться открытой к дипломатии, сам Владимир Зеленский ничего не делает для того, чтобы начать диалог между Москвой и Киевом.
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии Тиса Петер Мадьяр во время выступления в Будапеште - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Венгрия должна быть исключена из участия в кредите ЕС Киеву, заявил Мадьяр
Вчера, 16:55
 
