Россия ждет новую миссию МАГАТЭ на ЗАЭС, заявил Лихачев

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Россия к вечеру понедельника ждет новую, 34-ю миссию МАГАТЭ, которая будет нести вахту на Запорожской атомной электростанции, в нее войдут представители ЮАР, Румынии и Нигерии, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Сегодня мы к вечеру ждем уже новую, 34-ю миссию МАГАТЭ. В нее будут включены представители таких стран, как ЮАР, Румыния, Нигерия. И, надеемся, через полтора дня буквально эта миссия заменит действующую и приступит к несению очередной вахты у нас на Запорожской атомной электростанции", - сообщил журналистам Лихачев.
