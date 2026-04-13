Россия ждет новую миссию МАГАТЭ на ЗАЭС, заявил Лихачев

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Россия к вечеру понедельника ждет новую, 34-ю миссию МАГАТЭ, которая будет нести вахту на Запорожской атомной электростанции, в нее войдут представители ЮАР, Румынии и Нигерии, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.