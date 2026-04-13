СК раскрыл детали дела о манипулировании рынком на Мосбирже

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Фигуранты уголовного дела о манипулировании рынком совершили более 55 тысяч незаконных сделок на бирже, получив доход в особо крупном размере, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Фигурантами совершено более 55 тысяч незаконных сделок. Указанные действия привели к существенным отклонениям цены финансовых инструментов и позволили участникам организованной группы извлечь излишний доход в особо крупном размере", - сказала она.
Петренко добавила, что проведен комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления.
