Жители Дагестана начали получать выплаты за утрату имущества от наводнений
21:52 13.04.2026 (обновлено: 22:20 13.04.2026)
Жители Дагестана начали получать выплаты за утрату имущества от наводнений

Кихасуров: более 120 жителей Дагестана уже получили выплату за утрату имущества

© РИА Новости / Мария Марикян — Последствия наводнений в Дагестане
Последствия наводнений в Дагестане - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© РИА Новости / Мария Марикян
Последствия наводнений в Дагестане. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 13 апр — РИА Новости. Более 120 жителей Дагестана, пострадавших от наводнений, уже получили выплаты за утрату имущества, сообщил министр труда и социального развития региона Магомедзагид Кихасуров.
«
"У нас на сегодняшний момент сумма выплат — 19 миллионов 510 тысяч рублей, из них 562 выплаты по 15 675 рублей, а также 126 — по частичной или полной утрате имущества, <...> из них за частичную утрату имущества — 116 человек, за полную утрату имущества — десять", — доложил он на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС под руководством главы республики Сергея Меликова.
В конце марта и 5 апреля на Дагестан обрушились мощные ливни, в городах и селах затопило дома. Из-за этого начались перебои с водо- и электроснабжением, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей. В горах сошли лавины и сели.
В Дербентском районе из-за обильных осадков переполнилось Геджухское водохранилище и прорвалась дамба. В результате погибли пять человек: четверо, в том числе трое детей, умерли после того, как несколько машин унесло течением при затоплении трассы и моста между селами Мамедкала и Геджух. Тело еще одной пожилой женщины нашли в Мамедкале, куда пришелся основной удар.
 
