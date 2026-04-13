Жители Дагестана начали получать выплаты за утрату имущества от наводнений

МАХАЧКАЛА, 13 апр — РИА Новости. Более 120 жителей Дагестана, пострадавших от наводнений, уже получили выплаты за утрату имущества, сообщил министр труда и социального развития региона Магомедзагид Кихасуров.
"У нас на сегодняшний момент сумма выплат — 19 миллионов 510 тысяч рублей, из них 562 выплаты по 15 675 рублей, а также 126 — по частичной или полной утрате имущества, <...> из них за частичную утрату имущества — 116 человек, за полную утрату имущества — десять", — доложил он на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС под руководством главы республики Сергея Меликова.
В конце марта и 5 апреля на Дагестан обрушились мощные ливни, в городах и селах затопило дома. Из-за этого начались перебои с водо- и электроснабжением, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей. В горах сошли лавины и сели.
В Дербентском районе из-за обильных осадков переполнилось Геджухское водохранилище и прорвалась дамба. В результате погибли пять человек: четверо, в том числе трое детей, умерли после того, как несколько машин унесло течением при затоплении трассы и моста между селами Мамедкала и Геджух. Тело еще одной пожилой женщины нашли в Мамедкале, куда пришелся основной удар.