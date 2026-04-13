Прихожане в храме Христа Спасителя в Москве перед началом пасхального богослужения

Пасхальные богослужения в Москве прошли без серьезных происшествий

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пасхальные богослужения в столице завершились без серьезных происшествий, в частности, пожарная безопасность была обеспечена в полном объеме, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В ночь с 11 на 12 апреля пасхальные богослужения состоялись в 507 храмах, церквях и монастырях, на дежурстве находились свыше 630 сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев. Пожарная безопасность всех мероприятий, связанных с празднованием Пасхи, обеспечена в полном объеме, серьезных происшествий не допущено", - рассказал Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что в преддверии праздника были проведены комплексные проверки систем пожарной безопасности на религиозных объектах.

"Сотрудники МЧС организовали профилактические беседы с верующими и священнослужителями, напомнили им о мерах безопасности при обращении с источниками открытого огня, порядке использования первичных средств пожаротушения", - уточнил Бирюков.