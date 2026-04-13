Пасхальные богослужения в Москве прошли без серьезных происшествий
12:48 13.04.2026
Пасхальные богослужения в Москве прошли без серьезных происшествий

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Прихожане в храме Христа Спасителя в Москве перед началом пасхального богослужения
Прихожане в храме Христа Спасителя в Москве перед началом пасхального богослужения
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пасхальные богослужения в столице завершились без серьезных происшествий, в частности, пожарная безопасность была обеспечена в полном объеме, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В ночь с 11 на 12 апреля пасхальные богослужения состоялись в 507 храмах, церквях и монастырях, на дежурстве находились свыше 630 сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев. Пожарная безопасность всех мероприятий, связанных с празднованием Пасхи, обеспечена в полном объеме, серьезных происшествий не допущено", - рассказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что в преддверии праздника были проведены комплексные проверки систем пожарной безопасности на религиозных объектах.
"Сотрудники МЧС организовали профилактические беседы с верующими и священнослужителями, напомнили им о мерах безопасности при обращении с источниками открытого огня, порядке использования первичных средств пожаротушения", - уточнил Бирюков.
По его словам, была проведена проверка доступности путей эвакуации, работоспособности систем пожарной автоматики, возможности беспрепятственного проезда к зданиям пожарной техники.
Ремонт фасадов зданий в Москве. - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
В Москве стартовали работы по ремонту фасадов жилых домов
Вчера, 09:30
 
Москва · Петр Бирюков · МЧС России · Пасха
 
 
