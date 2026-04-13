Beeline Cloud и Yandex B2B Tech провели бизнес-встречу в Уфе

МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Beeline Cloud совместно с Yandex B2B Tech, куда входят облачные сервисы Yandex Cloud* и виртуальный офис "Яндекс 360"*, провели бизнес-встречу в Уфе для предпринимателей и ИТ-сообщества региона, сообщает пресс-служба Билайна.

В ходе деловой программы эксперты облачных провайдеров представили аналитику, основанную на опыте тысяч клиентов. Участники обсудили, какие сервисы показывают кратный рост, как устроена реальная структура спроса по отраслям, и какие решения приносят максимальную отдачу в текущих условиях.

Особый интерес вызвал блок с разбором реальных примеров — в том числе экстренной миграции, где совместная работа Beeline Cloud и Yandex Cloud позволила решить сложные бизнес-задачи без остановки операций. Участники высоко оценили разбор возможностей "Яндекс 360" для бизнеса: как объединить почту, мессенджер, видеозвонки и документы в едином безопасном контуре, используя при этом потенциал ИИ-ассистента "Алиса Про"* для автоматизации и работы с данными. Завершила деловую часть открытая дискуссия о трендах, прогнозах и новых возможностях облачного рынка в 2026 году.

"Сегодня мы увидели высокий запрос на честную и практическую экспертизу. Компании хотят не просто набор облачных сервисов, а понятную стратегию роста. На примере реальных проектов мы показали, как избежать типичных ошибок и почему гибридные сценарии с участием двух провайдеров дают бизнесу возможность расти на 200% и быстрее. Благодарим всех гостей за продуктивный диалог", — рассказал руководитель по развитию облачных решений и сервисов кибербезопасности Beeline Cloud в регионе "Центр" Сергей Горин.