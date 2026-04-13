"Ак Барс" – "Динамо Минск": смотреть онлайн плей-офф КХЛ 13 апреля

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Казанский "Ак Барс" и минское "Динамо" проведут третий матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина.
Во сколько начало
Встреча состоится 13 апреля и начнется в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
13 апреля 2026 • начало в 19:30
Завершен
14:32 • Александр Барабанов
(Илья Сафонов, Mitchell Miller)
06:47 • Дмитрий Яшкин
(Mitchell Miller, Артем Галимов)
16:54 • Никита Лямкин
19:25 • Кирилл Семенов