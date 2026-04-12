Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:20 12.04.2026 (обновлено: 21:44 12.04.2026)
Журова надеется на фейр-плей в ватерпольном матче украинцев с россиянами

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСветлана Журова
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Светлана Журова. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова выразила надежду на то, что в матче между сборными России и Украины по водному поло, который должен пройти в понедельник, обойдется без провокаций со стороны украинских спортсменов.
Сборные России и Украины по водному поло должны встретиться в матче за седьмое место во втором дивизионе Кубка мира. Турнир проходит на Мальте, начало игры запланировано на 16:00 мск. Сборная России по водному поло была допущена до международных турниров в ноябре прошлого года. В том же месяце глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин, выступая на форуме "Россия – спортивная держава", заявил, что российская команда, если встретится с украинской, "сделает все, чтобы победить, но будет соблюдать спортивный принцип и уважение к оппонентам".
"Именно так мы относимся к спорту и к нашим соперникам, у меня нет в этом сомнений, - сказала Журова, комментируя корреспонденту РИА Новости предстоящую встречу российской и украинской команд, а также слова Мазепина. - Какие провокации могут придумать украинцы, не знаю, надеюсь, придумать будет крайне сложно, потому что все решения (международной федерацией) приняты и им некуда деваться, они должны либо с этим согласиться, либо не участвовать. Несомненно, будет непросто. Но все это не будет длиться вечно, пройдет какое-то время, и все вернется на круги своя. Уже возвращается".
"Так или иначе мы будем на соревнованиях встречаться с украинскими спортсменами, в том числе и в игровых видах спорта. Это первый такой случай (после возвращения российских спортсменов на международную арену), но они будут повторяться, - продолжила Журова. – И если бы на украинских спортсменов не давили украинские политики, они бы вели себя иначе. Враждебных там не так много. А остальные понимают, что, если они публично поведут себя по отношению к россиянам в нейтральном или позитивном ключе, им это грозит большими проблемами у себя дома. У каждого спортсмена своя жизнь, карьера, и они не хотят, чтобы их за то, что они пожали руку или подошли к российскому спортсмену, выгнали из сборной и предали анафеме. Конечно, они боятся. А так, без свидетелей, они и по-русски могут поговорить, и пообщаться".
Собеседница агентства отметила, что в спорте у россиян и украинцев всегда были хорошие отношения. "Мы всегда с украинскими спортсменами дружили. В нашем виде спорта, например, никогда не было никакого негатива. Во многих видах спорта помогали друг другу, в том же фигурном катании. С украинской командой всегда было близкое общение. В предстоящем матче, понятно, проигрывать никто не собирается, противостояние будет. Но жизнь есть жизнь, и она все равно пойдет вперед. А нашим ребятам удачи", - заключила Журова.
СпортРоссияУкраинаМальтаСветлана ЖуроваДмитрий МазепинГосдума РФВодное поло
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    13.04 17:00
    К. Норри
    С. Вавринка
  • Футбол
    13.04 17:15
    Акрон
    Динамо Москва
  • Хоккей
    13.04 19:00
    Торпедо НН
    Металлург Мг
  • Хоккей
    13.04 19:30
    Ак Барс
    Динамо Минск
  • Футбол
    13.04 19:45
    Факел
    Родина
  • Футбол
    13.04 21:45
    Фиорентина
    Лацио
  • Футбол
    13.04 22:00
    Леванте
    Хетафе
  • Футбол
    13.04 22:00
    Манчестер Юнайтед
    Лидс
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала