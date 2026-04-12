21:35 12.04.2026 (обновлено: 21:59 12.04.2026)
Крутейший золотой матч РПЛ! "Краснодар" в большинстве не добил "Зенит"

Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Петербургский "Зенит" на своем поле сыграл вничью с лидером чемпионата России по футболу "Краснодаром" в центральном матче 24-го тура национального первенства. Автор РИА Новости Спорт делится десятью главными наблюдениями по жаркой зарубе в городе на Неве и констатирует: вся борьба за золото Российской премьер-лиги (РПЛ) еще впереди.
1. Это была кульминация золотой гонки. Или не кульминация? Команды разделяет всего одно очко, а ближайшие преследователи хором потеряли в этом туре очки: "Локомотив" заработал всего один балл в матче с махачкалинским "Динамо", "Балтика" сыграла вничью с "Нижним Новгородом", а "Спартак" разошелся миром с "Ростовом". ЦСКА и вовсе "отличился" — сенсационное домашнее поражение от замыкающего турнирную таблицу "Сочи".
2. У "Краснодара" шикарные дела. "Быки" не только рвутся ко второму чемпионству кряду, но еще и находятся в паре шагов от первого в истории клуба Кубка России — осталось лишь обыграть "Динамо" в ответной встрече, а затем выложиться на все сто в суперфинале в "Лужниках".
3. На "Зенит" давление колоссальное. После того, как команда Сергея Семака осталась без трофеев в юбилейный год, юбилейный сезон-2025/26 стал мегаважным для руководства "сине-бело-голубых". И вот в среду петербуржцы на Крестовском острове проигрывают в серии пенальти "Спартаку" и вылетают из Кубка страны — после второго сезона без золота могут полететь головы.
4. "Зенит" провел идеальный первый тайм. Был активен Александр Соболев (пять заработанных фолов за 35 минут — Opta Sports), ему помогал Максим Глушенков… А забил на 27-й минуте Вендел, который атаку начал и закончил ударом низом в дальний угол. Еще один гол хозяев отменили из-за офсайда. Какие наблюдения по "Краснодару" в стартовые 45 минут? Гости как будто не поспевали за темпом "Зенита" и создали лишь один опасный момент: Кевин Ленини издали зарядил и попал в перекладину — не дотянулся Денис Адамов, но повезло петербуржцам.
5. Эдуард Сперцян и Джон Кордоба поначалу выпали из игры. Два лидера "Краснодара" должны были повести гостей за собой и попытаться перевернуть ход встречи. Однако нет, оба растворились на поле и особо не напрягали оборону "Зенита".
6. Не везло Никите Кривцову. Во втором тайме именно он взял на себя роль лидера "быков": сначала не смог обработать мяч и нанести удар по воротам Адамова, а потом все же пробил, но не попал в створ — мяч просвистел выше перекладины.
7. "Зенит" был лучше, но пропустил... Лукас Оласа сыграл на отскоке и пробил Адамова — 1:1. И Денис, и Станислав Агкацев не смогли отыграть на ноль. У них по-прежнему по 11 "сухих" матчей — впереди только Максим Бориско из "Балтики" (14).
8. …плюс остался в меньшинстве. Но выжил и сохранил интригу в РПЛ! Педро ближе к концовке встречи получил прямую красную карточку за грубейшую "накладку": шипами он влетел в ногу Сперцяну, и судья Сергей Карасев после просмотра повтора удалил только-только вышедшего на замену зенитовца. И словно прорвало гостей! Как минимум четыре отличных возможности было у футболистов Мурада Мусаева вырвать победу, однако "сине-бело-голубым" воскресным вечером удача улыбнулась.
Не сомневаемся, что такой ничьей петербуржцы могут быть довольны.
Российская премьер-лига (РПЛ)
12 апреля 2026 • начало в 19:30
Завершен
Зенит
1 : 1
Краснодар
27‎’‎ • Вендел
69‎’‎ • Лукас Оласа
9. У обеих команд прервались трехматчевые победные серии в РПЛ. Также отметим, что "Краснодар" на протяжении трех встреч национального чемпионата не может одолеть "Зенит". Впрочем, и "быки" могут быть довольны сегодняшним матчем: из Санкт-Петербурга действующий чемпион возвращается без поражения, в таблице "Зенит" остается позади.
10. У кого легче календарь? Все-таки не у "быков": сначала матч с "Балтикой" дома, затем "Спартак" в гостях, махачкалинское "Динамо" (д), "Акрон" (г), "Динамо" (г) и "Оренбург" (д). Не забываем и о предстоящем важнейшем матче в Кубке. "Зенит" же поджидают на финишной прямой махачкалинское "Динамо" (г), "Локомотив" (г), "Ахмат" (д), ЦСКА (г), "Сочи" (д), "Ростов" (г).

Таблица РПЛ после 24 туров

  1. "Краснодар" (52 очка)
  2. "Зенит" (51)
  3. "Локомотив" (45)
  4. "Балтика" (44)
  5. ЦСКА (42)
  6. "Спартак" (42)
  7. "Рубин" (34)
