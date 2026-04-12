Крутейший золотой матч РПЛ! "Краснодар" в большинстве не добил "Зенит"

Петербургский "Зенит" на своем поле сыграл вничью с лидером чемпионата России по футболу "Краснодаром" в центральном матче 24-го тура национального первенства. Автор РИА Новости Спорт делится десятью главными наблюдениями по жаркой зарубе в городе на Неве и констатирует: вся борьба за золото Российской премьер-лиги (РПЛ) еще впереди.
1. Это была кульминация золотой гонки. Или не кульминация? Команды разделяет всего одно очко, а ближайшие преследователи хором потеряли в этом туре очки: "Локомотив" заработал всего один балл в матче с махачкалинским "Динамо", "Балтика" сыграла вничью с "Нижним Новгородом", а "Спартак" разошелся миром с "Ростовом". ЦСКА и вовсе "отличился" — сенсационное домашнее поражение от замыкающего турнирную таблицу "Сочи".
2. У "Краснодара" шикарные дела. "Быки" не только рвутся ко второму чемпионству кряду, но еще и находятся в паре шагов от первого в истории клуба Кубка России — осталось лишь обыграть "Динамо" в ответной встрече, а затем выложиться на все сто в суперфинале в "Лужниках".
3. На "Зенит" давление колоссальное. После того, как команда Сергея Семака осталась без трофеев в юбилейный год, юбилейный сезон-2025/26 стал мегаважным для руководства "сине-бело-голубых". И вот в среду петербуржцы на Крестовском острове проигрывают в серии пенальти "Спартаку" и вылетают из Кубка страны — после второго сезона без золота могут полететь головы.
4. "Зенит" провел идеальный первый тайм. Был активен Александр Соболев (пять заработанных фолов за 35 минут — Opta Sports), ему помогал Максим Глушенков… А забил на 27-й минуте Вендел, который атаку начал и закончил ударом низом в дальний угол. Еще один гол хозяев отменили из-за офсайда. Какие наблюдения по "Краснодару" в стартовые 45 минут? Гости как будто не поспевали за темпом "Зенита" и создали лишь один опасный момент: Кевин Ленини издали зарядил и попал в перекладину — не дотянулся Денис Адамов, но повезло петербуржцам.
5. Эдуард Сперцян и Джон Кордоба поначалу выпали из игры. Два лидера "Краснодара" должны были повести гостей за собой и попытаться перевернуть ход встречи. Однако нет, оба растворились на поле и особо не напрягали оборону "Зенита".
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Краснодар" (Краснодар)
Футбол. РПЛ. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Краснодар" (Краснодар)
6. Не везло Никите Кривцову. Во втором тайме именно он взял на себя роль лидера "быков": сначала не смог обработать мяч и нанести удар по воротам Адамова, а потом все же пробил, но не попал в створ — мяч просвистел выше перекладины.
7. "Зенит" был лучше, но пропустил... Лукас Оласа сыграл на отскоке и пробил Адамова — 1:1. И Денис, и Станислав Агкацев не смогли отыграть на ноль. У них по-прежнему по 11 "сухих" матчей — впереди только Максим Бориско из "Балтики" (14).
8. …плюс остался в меньшинстве. Но выжил и сохранил интригу в РПЛ! Педро ближе к концовке встречи получил прямую красную карточку за грубейшую "накладку": шипами он влетел в ногу Сперцяну, и судья Сергей Карасев после просмотра повтора удалил только-только вышедшего на замену зенитовца. И словно прорвало гостей! Как минимум четыре отличных возможности было у футболистов Мурада Мусаева вырвать победу, однако "сине-бело-голубым" воскресным вечером удача улыбнулась.
Не сомневаемся, что такой ничьей петербуржцы могут быть довольны.
12 апреля 2026 • начало в 19:30
27’ • Вендел
69’ • Лукас Оласа
9. У обеих команд прервались трехматчевые победные серии в РПЛ. Также отметим, что "Краснодар" на протяжении трех встреч национального чемпионата не может одолеть "Зенит". Впрочем, и "быки" могут быть довольны сегодняшним матчем: из Санкт-Петербурга действующий чемпион возвращается без поражения, в таблице "Зенит" остается позади.
10. У кого легче календарь? Все-таки не у "быков": сначала матч с "Балтикой" дома, затем "Спартак" в гостях, махачкалинское "Динамо" (д), "Акрон" (г), "Динамо" (г) и "Оренбург" (д). Не забываем и о предстоящем важнейшем матче в Кубке. "Зенит" же поджидают на финишной прямой махачкалинское "Динамо" (г), "Локомотив" (г), "Ахмат" (д), ЦСКА (г), "Сочи" (д), "Ростов" (г).
Таблица РПЛ после 24 туров
- "Краснодар" (52 очка)
- "Зенит" (51)
- "Локомотив" (45)
- "Балтика" (44)
- ЦСКА (42)
- "Спартак" (42)
- "Рубин" (34)
