Эндокринолог рассказала, кто подвержен заболеваниям щитовидной железы
03:21 12.04.2026 (обновлено: 06:36 12.04.2026)
Эндокринолог рассказала, кто подвержен заболеваниям щитовидной железы

© Фото : Freepik/peoplecreations — Ультразвуковое исследование щитовидной железы
Ультразвуковое исследование щитовидной железы. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 12 апр – РИА Новости. Заболевания щитовидной железы намного чаще встречаются у женщин, но с возрастом риски повышаются и у мужчин, сообщила РИА Новости к.м.н., доцент, руководитель программы обучения по специальности "эндокринология" департамента ординатуры и дополнительного образования Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Алла Морозова.
"Все эндокринные заболевания действительно чаще встречаются у женщин. То есть женщины более склонны и к заболеваниям щитовидной железы. Поэтому скрининг на заболевания щитовидной железы у женщин рекомендуется проводить достаточно часто – при планировании беременности, во время беременности, после родов, в случае изменения массы тела. Далее после 35 лет - через 4-5 лет. Мужчинам после 50 лет также можно рекомендовать регулярный скрининг после 50 лет", - отметила собеседница.
По ее словам, важно проверять функцию щитовидной железы и пациентам, принимающим ряд кардиологических и онкологических препаратов, так как не вовремя диагностированное поражение и щитовидной железы будет отягощать их состояние.
"Что может быть профилактикой нарушения работы щитовидной железы? Одним из важных методов профилактики патологии щитовидной железы является применение для беременных и детей калия йодида - 100-200 мкг/сутки, использование населением йодированной соли, отказ от курения. Также нужно быть максимально приверженным здоровому образу жизни", - отметила врач.
