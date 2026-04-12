Эндокринолог рассказала, кто подвержен заболеваниям щитовидной железы

ВЛАДИВОСТОК, 12 апр – РИА Новости. Заболевания щитовидной железы намного чаще встречаются у женщин, но с возрастом риски повышаются и у мужчин, сообщила РИА Новости к.м.н., доцент, руководитель программы обучения по специальности "эндокринология" департамента ординатуры и дополнительного образования Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Алла Морозова.

"Все эндокринные заболевания действительно чаще встречаются у женщин. То есть женщины более склонны и к заболеваниям щитовидной железы. Поэтому скрининг на заболевания щитовидной железы у женщин рекомендуется проводить достаточно часто – при планировании беременности, во время беременности, после родов, в случае изменения массы тела. Далее после 35 лет - через 4-5 лет. Мужчинам после 50 лет также можно рекомендовать регулярный скрининг после 50 лет", - отметила собеседница.

По ее словам, важно проверять функцию щитовидной железы и пациентам, принимающим ряд кардиологических и онкологических препаратов, так как не вовремя диагностированное поражение и щитовидной железы будет отягощать их состояние.