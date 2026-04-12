Возвращенных жителей Курской области включат в реестр на получение жилья
13:09 12.04.2026
Возвращенных жителей Курской области включат в реестр на получение жилья

Вернувшихся из плена жителей Курской области включат в реестр на получение жилья

© Минобороны РФ/Telegram — Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена. 11.04.2026
КУРСК, 12 апр – РИА Новости. Вернувшихся их украинского плена жителей Курской области в приоритетном порядке включат в реестр на получение жилищных сертификатов, рассказал РИА Новости глава Суджанского района Алексей Спиридонов.
Как сообщила ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, в субботу возвращены семеро жителей Курской области, которых Киев удерживал незаконно. По словам губернатора региона Александра Хинштейна, куряне прибыли в Курск, где их разместили в ПВР.
"Они (вернувшиеся из украинского плена жители Суджанского района – ред.) в очереди, просто у них льгота будет... Они подадут документы, приоритет у них будет (для) включения в реестр... Есть порядок предоставления сертификатов, люди ждут когда в реестр попадут, а их сразу в реестр внесут", - рассказал агентству Спиридонов.
По словам Спиридонова, тем, у кого не было паспортов, их восстановят, а также начислят выплаты.
"Сейчас с ними занимаются, Александр Евсеевич (Хинштейн, губернатор региона- ред.) сказал посмотреть, чтобы все выплаты были. У двух человек не было паспортов, паспорта им сейчас, сегодня их начали оформлять. С ними работают специалисты", – добавил глава района.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
