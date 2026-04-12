ВС России строго соблюдали режим пасхального перемирия

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российская армия в зоне спецоперации строго соблюдала режим пасхального перемирия с момента его начала в 16.00 субботы, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"В соответствии с приказом верховного главнокомандующего ВС Российской Федерации (Владимира Путина) все группировки войск в зоне специальной военной операции с 16.00 11 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях", - говорится в сводке министерства.
