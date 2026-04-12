"Енисей" обыграл "Газпром-Югру" в Кубке России по волейболу
02.09.2021
14:11 12.04.2026 (обновлено: 14:12 12.04.2026)
"Енисей" обыграл "Газпром-Югру" в Кубке России по волейболу

"Енисей" обыграл "Газпром-Югру" и вышел в следующий раунд КР по волейболу

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Красноярский "Енисей" обыграл сургутский клуб "Газпром-Югра" и вышел в следующий раунд Кубка России по волейболу.
Встреча в Красноярске завершилась со счетом 3-0 (25:16, 25:17, 25:20) в пользу хозяев. В "золотом сете" сильнее также оказались красноярцы - 15:12. В первом матче "Газпром-Югра" на домашней площадке обыграл "Енисей" со счетом 3-1.
Соперник "Енисея" определится позднее.
"Финал шести" Кубка России пройдет с 12 по 17 мая на волейбольной арене "Динамо". Действующим обладателем трофея является новосибирский "Локомотив".
Волейбол Спорт Россия Красноярск Газпром-Югра (Сургут)
 
