Рейтинг@Mail.ru
Спрос россиян на отдых во Владивостоке вырос вдвое - РИА Новости, 12.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
07:07 12.04.2026
Спрос россиян на отдых во Владивостоке вырос вдвое

РИА Новости: спрос на отдых во Владивостоке в январе-марте вырос в два раза

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВид на Владивосток
Вид на Владивосток - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Вид на Владивосток . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Спрос на отдых россиян во Владивостоке в январе-марте вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал РИА Новости руководитель группы стран (Россия, Абхазия, Белоруссия) туроператора "Русский Экспресс" Семен Лившиц.
"Я думаю, в два раза. Цифры были небольшие, но все равно. В два раза интереснее стал", - сказал Лившиц о спросе россиян на отдых во Владивостоке. Он указал, что речь идет о январе-марте текущего года.
По его словам, бронирование туров во Владивосток нельзя назвать активным, однако спрос по этому направлению среди российских туристов есть. Лившиц подчеркнул, что это обуславливается тем, что путешественники устали от стандартных турпродуктов. "Владивосток - это что-то новое, интересное и в России", - отметил он.
Так, средняя стоимость экскурсионного тура во Владивосток составляет 100-110 тысяч рублей на человека с перелетом и проживанием в отеле три-четыре звезды с типом питания "завтраки", поделился эксперт.
Он также добавил, что Россия охватывает множество локаций, которые становятся интересными для российских туристов. "Популярен за последние годы Рыбинск, Нижний Новгород. Касаемо маршрутов Золотого кольца - это Ярославль Кострома, Углич и Мышкин", - заключил Лившиц.
Набережная в курортном городе Нячанг во Вьетнаме - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Туроператор назвал средний чек на отдых во Вьетнаме для россиян
4 февраля, 09:40
 
ТуризмВладивостокРоссияАбхазияТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала