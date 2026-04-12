Спрос россиян на отдых во Владивостоке вырос вдвое

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Спрос на отдых россиян во Владивостоке в январе-марте вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал РИА Новости руководитель группы стран (Россия, Абхазия, Белоруссия) туроператора "Русский Экспресс" Семен Лившиц.

"Я думаю, в два раза. Цифры были небольшие, но все равно. В два раза интереснее стал", - сказал Лившиц о спросе россиян на отдых во Владивостоке. Он указал, что речь идет о январе-марте текущего года.

По его словам, бронирование туров во Владивосток нельзя назвать активным, однако спрос по этому направлению среди российских туристов есть. Лившиц подчеркнул, что это обуславливается тем, что путешественники устали от стандартных турпродуктов. "Владивосток - это что-то новое, интересное и в России", - отметил он.

Так, средняя стоимость экскурсионного тура во Владивосток составляет 100-110 тысяч рублей на человека с перелетом и проживанием в отеле три-четыре звезды с типом питания "завтраки", поделился эксперт.