Партия "Тиса" предварительно получает 128 мест в парламенте Венгрии

БУДАПЕШТ, 12 апр - РИА Новости. Венгерская оппозиционная партия "Тиса", предварительно, лидирует на парламентских выборах в Венгрии, получая 128 мест из 199, сообщил Венгерский избирательный офис.
Обработаны данные 21,54% бюллетеней.
Правящий альянс "Фидес" - "Христианско-демократическая народная партия" под руководством премьера Виктора Орбана, предварительно, получает на парламентских выборах в Венгрии 62 места, у крайнеправой "Нашей Родины" восемь мест.
