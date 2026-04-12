В Венгрии закрылись избирательные участки на парламентских выборах

Выборы в Национальное собрание Венгрии (парламент) проводятся в апреле или мае на четвертый год после предыдущих.
Места в законодательном органе распределят двумя способами: 106 мест по мажоритарной системе в одномандатных округах и 93 — пропорционально по партийным спискам.
Правом голоса обладают более восьми миллионов граждан внутри страны и за ее пределами. Для прохода в парламент нужно набрать пять процентов голосов по партийному списку.
На фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с супругой Анико Леваи.
В выборах участвуют: "Фидес" действующего премьера, оппозиционная "Тиса", крайне правая партия "Наша Родина", левая "Демократическая коалиция" и сатирическая Партия двухвостой собаки.
Голосование проходит на фоне попыток Киева и Евросоюза помешать партии "Фидес" остаться у власти.
На фото: глава оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр.
Ее основным конкурентом считают возглавляемую Петером Мадьяром партию "Тиса". Она нацелена на тесное сотрудничество с ЕС и НАТО.
Нынешние власти страны также считают, что эта политическая сила одобрит финансирование Украины и ее ускоренное вступление в Евросоюз.
На фоне такой острой политической борьбы явка на выборах значительно превысила показатели прошлого голосования.
