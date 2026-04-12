Явка на парламентских выборах в Венгрии составила 37,98 процента - РИА Новости, 12.04.2026
12:37 12.04.2026 (обновлено: 13:11 12.04.2026)
Явка на парламентских выборах в Венгрии составила 37,98% к 12:00 мск

БУДАПЕШТ, 12 апр — РИА Новости. Явка на парламентских выборах в Венгрии составила 37,98% к 12:00 мск, сообщили в Национальном избирательном офисе страны.
Всего проголосовали более 2,8 миллиона человек. Это значительно больше, чем за то же время четыре года назад: тогда явка составляла 25,77%.
В воскресенье в Венгрии проходят выборы в парламент, жители страны изберут 199 депутатов. Голосование проходит на фоне попыток Киева и Евросоюза помешать партии "Фидес" действующего премьера Виктора Орбана остаться у власти.
Ее основным конкурентом считают возглавляемую Петером Мадьяром партию "Тиса". Она нацелена на более тесное сотрудничество с ЕС и НАТО. Нынешние власти страны также считают, что эта политсила одобрит финансирование Украины и ее ускоренное вступление в Евросоюз.
В конце февраля Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций ЕС и выделение кредита Киеву на 90 миллиардов евро. Это произошло в ответ на приостановку прокачки российской нефти по трубопроводу "Дружба": Будапешт посчитал это политическим шантажом перед выборами.
Глава МИД Петер Сийярто также обвинял ЕС в попытке энергоблокады с целью смены власти в Венгрии. Он отмечал, что европейские политики грозили стране последствиями за решение наложить вето на кредит Украине. В то же время позиция Будапешта остается неизменной: если Киев хочет получить деньги, он должен восстановить поставки нефти.
