Явка на выборах в парламент Венгрии к 9.00 составила 16,89 процента

БУДАПЕШТ, 12 апр - РИА Новости. Явка на парламентских выборах в Венгрии по состоянию на 9.00 по местному времени (10.00 мск) составила 16,89%, сообщает венгерский Национальный избирательный офис.

По данным ведомства, по состоянию на 9.00 по местному времени явка составила 16,89%. Всего проголосовали более 1,2 миллиона человек. Это больше, чем в то же время на предыдущих выборах в 2022 году: тогда явка составляла 10,31%.