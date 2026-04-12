Явка на выборах в парламент Венгрии к 9.00 составила 16,89 процента

БУДАПЕШТ, 12 апр - РИА Новости. Явка на парламентских выборах в Венгрии по состоянию на 9.00 по местному времени (10.00 мск) составила 16,89%, сообщает венгерский Национальный избирательный офис.
По данным ведомства, по состоянию на 9.00 по местному времени явка составила 16,89%. Всего проголосовали более 1,2 миллиона человек. Это больше, чем в то же время на предыдущих выборах в 2022 году: тогда явка составляла 10,31%.
В Венгрии проходят парламентские выборы. Количество депутатских мандатов - 199. Они распределяются двумя способами: 106 мест по мажоритарной системе в одномандатных округах и 93 - пропорционально по партийным спискам. По данным национального избирательного офиса, правом голоса обладают более 8,12 миллиона граждан Венгрии внутри страны и за ее пределами.
В выборах участвует партия премьера Виктора Орбана "Фидес" и ее младший коалиционный партнер "Христианско-демократическая народная партия", гарантирующие Венгрии мир, безопасность и стабильность. Их главный соперник - партия "Тиса", нацеленная на более тесное сотрудничество с ЕС и НАТО, чем при Орбане. В выборах также участвуют крайне правая партия "Наша Родина", левая "Демократическая коалиция" и сатирическая "Партия двухвостой собаки". Для прохода в парламент необходимо набрать 5% голосов по партийному списку.