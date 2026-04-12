Глава венгерской оппозиционной партии "Тиса" Мадьяр проголосовал на выборах
10:19 12.04.2026 (обновлено: 10:28 12.04.2026)
Глава венгерской оппозиционной партии "Тиса" Мадьяр проголосовал на выборах

© REUTERS / Marton MonusГлава венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр проголосовал на парламентских выборах
БУДАПЕШТ, 12 апр - РИА Новости. Глава венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр проголосовал на парламентских выборах, передает корреспондент РИА Новости.
Мадьяр проголосовал на избирательном участке в Будапеште, открытом в здании одного из столичных детских садов. Многочисленные журналисты венгерских и иностранных изданий прибыли на открывшийся в 06.00 (07.00 мск) участок задолго до самого политика. Мадьяр приехал на участок около 08.30 (09.30 мск), где пробыл всего несколько минут.
В Венгрии проходят парламентские выборы. Количество депутатских мандатов - 199. Они распределяются двумя способами: 106 мест по мажоритарной системе в одномандатных округах, 93 - пропорционально по партийным спискам. По данным национального избирательного офиса, правом голоса обладают более 8,12 миллиона венгерских граждан внутри страны и за ее пределами.
