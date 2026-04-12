В Венгрии явка на выборах в парламент составила 3,46 процента

БУДАПЕШТ, 12 апр - РИА Новости. Явка на парламентских выборах в Венгрии на 8.00 по местному времени (9.00 мск) составила 3,46%, сообщает венгерский Национальный избирательный офис, этот показатель почти вдвое больше, чем за то же время в ходе предыдущих выборов.

По данным ведомства, по состоянию на 8.00 по местному времени явка составила 3,46%. Всего пока что проголосовали более 260 тысяч человек. Это почти в два раза больше, чем в это же время на предыдущих выборах 2022 года: тогда явка составила 1,82%.