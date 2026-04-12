09:24 12.04.2026
В Венгрии явка на выборах в парламент составила 3,46 процента

© AP Photo / Denes Erdos — Сотрудник избирательной комиссии готовит бюллетень на избирательном участке в Будапеште, Венгрия
БУДАПЕШТ, 12 апр - РИА Новости. Явка на парламентских выборах в Венгрии на 8.00 по местному времени (9.00 мск) составила 3,46%, сообщает венгерский Национальный избирательный офис, этот показатель почти вдвое больше, чем за то же время в ходе предыдущих выборов.
По данным ведомства, по состоянию на 8.00 по местному времени явка составила 3,46%. Всего пока что проголосовали более 260 тысяч человек. Это почти в два раза больше, чем в это же время на предыдущих выборах 2022 года: тогда явка составила 1,82%.
В Венгрии проходят парламентские выборы. Количество депутатских мандатов - 199. Они распределяются двумя способами: 106 мест по мажоритарной системе в одномандатных округах и 93 - пропорционально по партийным спискам. По данным национального избирательного офиса, правом голоса обладают более 8,12 миллиона граждан Венгрии внутри страны и за ее пределами.
В выборах участвует партия премьера Виктора Орбана "Фидес" и ее младший коалиционный партнер "Христианско-демократическая народная партия", гарантирующие Венгрии мир, безопасность и стабильность. Их главный соперник - партия "Тиса", нацеленная на более тесное сотрудничество с ЕС и НАТО, чем при Орбане. В выборах также участвуют крайне правая партия "Наша Родина", левая "Демократическая коалиция" и сатирическая "Партия двухвостой собаки". Для прохода в парламент необходимо набрать 5% голосов по партийному списку.
