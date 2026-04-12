Ватерполисты сборных России и Украины встретятся в матче Кубка мира

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Мужская сборная Украины по водному поло уступила команде Австралии в матче классификации второго дивизиона Кубка мира и встретится с россиянами в игре за седьмое место.

Встреча проходящего в Гзире (Мальта) турнира завершилась со счетом 21:15 (4:5, 6:5, 8:2, 3:3) в пользу сборной Австралии

В матче за седьмое место россияне и украинцы должны встретиться в понедельник. Начало игры запланировано на 16:00 мск.