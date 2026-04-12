Ватерполисты сборной России уступили команде Румынии в матче Кубка мира

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Мужская сборная России по водному поло уступила команде Румынии в матче классификации второго дивизиона Кубка мира.
Встреча в Гзире (Мальта) завершилась со счетом 16:12 (5:2, 4:1, 4:2, 3:7) в пользу сборной Румынии.
В матче за пятое место турнира румынские ватерполисты сыграют с победителем встречи между сборными Украины и Австралии, а россияне встретятся с уступившей командой в игре за седьмое место.
Этот турнир стал первым крупным соревнованием для российских ватерполистов под эгидой Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) за последние несколько лет. В ноябре федерация приняла правила, согласно которым российские ватерполисты могут участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
